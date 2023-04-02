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Италия

Сегодня, 20:56

«Рома» в большинстве разгромила «Сампдорию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рома — Сампдория.
Фото Global Look Press
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«Рома» на своем поле одержала победу над «Сампдорией» в 28-м туре серии А - 3:0.

Счет на 57-й минуте открыл полузащитник римлян Жоржиньо Вейналдум. За 5 минут до этого гости остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Джейсон Мурильо. На 88-й минуте Дибала с пенальти удвоил преимущество команды Жозе Моуринью. А уже в компенсированное время Стефан Эль-Шаарави довел счет до разгромного.

Благодаря этой победе «Рома» с 50 очками забралась на четвертое место в серии А. «Сампдория» с 15 баллами занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 28-й тур
02 апр, 19:00. Olimpico (Рим)
Рома
3:0
Сампдория
Футбол
ФК Рома
ФК Сампдория
0
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