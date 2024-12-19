Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Сампдорию» и выйти в четвертьфинал Кубка Италии

«Рома» переиграла «Сампдорию» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 4:1. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

В начале первого тайма Артем Довбик оформил дубль. На 24-й минуте Томмазо Бальданзи довел счет до крупного. В начале второй половины гости отыграли один мяч — отличился Жерар Йепес. На 78-й минуте у римской команды на поле появился экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, а спустя минуту он забил гол и установил окончательный счет.

В четвертьфинале «Рома» встретится с «Миланом».