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Сегодня, 01:18

Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Сампдорию» и выйти в четвертьфинал Кубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рома» переиграла «Сампдорию» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 4:1. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

В начале первого тайма Артем Довбик оформил дубль. На 24-й минуте Томмазо Бальданзи довел счет до крупного. В начале второй половины гости отыграли один мяч — отличился Жерар Йепес. На 78-й минуте у римской команды на поле появился экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, а спустя минуту он забил гол и установил окончательный счет.

В четвертьфинале «Рома» встретится с «Миланом».

Италия. Кубок. 1/8 финала
18 дек, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
4:1
Сампдория
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Рома
ФК Сампдория
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