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Сегодня, 21:00

«Рома» — «Сампдория»: смотреть матч Кубка Италии

«Рома» и «Сампдория» встретятся в матче Кубка Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Рома» и «Сампдория» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Италии в среду, 18 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С основными событиями игры «Рома» — «Сампдория» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Кубок. 1/8 финала
18 дек, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
Сампдория

В предыдущих раундах «Сампдория» победила «Комо» и «Дженоа» в серии пенальти. «Рома» автоматически попала в 1/8 финала. Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус».

Футбол
ФК Рома
ФК Сампдория
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