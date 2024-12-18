«Рома» и «Сампдория» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Италии в среду, 18 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С основными событиями игры «Рома» — «Сампдория» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В предыдущих раундах «Сампдория» победила «Комо» и «Дженоа» в серии пенальти. «Рома» автоматически попала в 1/8 финала. Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус».