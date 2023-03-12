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Италия

Сегодня, 22:00

«Рома» в меньшинстве проиграла «Сассуоло» в матче серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
«Рома» — «Сассуоло» — 3:4.
Фото AFP
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«Рома» дома проиграла «Сассуоло» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 3:4.

Счет в игре открыл полузащитник гостей Арман Лорьенте на 13-й минуте. Через 5 минут он удвоил преимущество «Сассуоло». На 26-й минуте полузащитник «Ромы» Никола Залевски отыграл один мяч.

Затем на 45+3-й минуте защитник римской команды Мараш Кумбулья получил прямую красную карточку. После этого форвард «Сассуоло» Доменико Берарди реализовал пенальти.

Затем за «Рому» забили Пауло Дибала и Джорджиньо Вейналдум, а за «Сассуоло» Андреа Пинамонти.

«Рома» опустилась с четвертого на пятое место в турнирной таблице серии А (47 очков). «Сассуоло» находится на 12-й строчке (33 очка) и выиграл третий матч подряд.

Италия. Серия А. 26-й тур
12 мар, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
3:4
Сассуоло
Футбол
ФК Рома
ФК Сассуоло
0
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