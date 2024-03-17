Гол Пеллегрини принес «Роме» победу над «Сассуоло»

«Рома» одержала победу над «Сассуоло» в домашнем матче 29-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол на 50-й минуте встречи забил полузащитник команды хозяев Лоренцо Пеллегрини с передачи Леандро Паредеса.

После этой игры «Рома» (51 очко) занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда не проигрывает в серии А на протяжении пяти матчей. «Сассуоло» (23 балла) идет на предпоследней позиции.

В следующем туре команда из Рима отправится в гости к «Лечче», а черно-зеленые дома сыграют против «Удинезе».