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Италия

17 марта, 21:56

Гол Пеллегрини принес «Роме» победу над «Сассуоло»

Алина Савинова
Игроки «Ромы» и «Сассуоло».
Фото AFP
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«Рома» одержала победу над «Сассуоло» в домашнем матче 29-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол на 50-й минуте встречи забил полузащитник команды хозяев Лоренцо Пеллегрини с передачи Леандро Паредеса.

После этой игры «Рома» (51 очко) занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда не проигрывает в серии А на протяжении пяти матчей. «Сассуоло» (23 балла) идет на предпоследней позиции.

В следующем туре команда из Рима отправится в гости к «Лечче», а черно-зеленые дома сыграют против «Удинезе».

Италия. Серия А. 29-й тур
17 мар, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Сассуоло
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Рома
ФК Сассуоло
0
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