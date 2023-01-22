«Рома» собирается подписать Деулофеу на замену Дзаньоло

«Рома» намерена подписать нападающего «Удинезе» Жерара Деулофеу, утверждает Calciomercato.

По данным источника, римляне видят в 28-летнем испанце замену Николо Дзаньоло, который близок к уходу из клуба.

В сезоне-2022/23 Деулофеу забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 17 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.