«Рома» собирается подписать Деулофеу на замену Дзаньоло

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«Рома» намерена подписать нападающего «Удинезе» Жерара Деулофеу, утверждает Calciomercato.
По данным источника, римляне видят в 28-летнем испанце замену Николо Дзаньоло, который близок к уходу из клуба.
В сезоне-2022/23 Деулофеу забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 17 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования