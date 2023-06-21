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Италия

Сегодня, 12:41

«Рома» согласовала личные условия контракта с Льоренте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рома" близка к подписанию защитника «Лидса» Диего Льоренте на постоянной основе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры переходят в финальную стадию, личные условия контракта уже согласованы. «Рома» также договорилась о продаже полузащитника Джастина Клюйверта в «Борнмут» за 9,5 миллионов фунтов стерлингов.

Льоренте провел вторую половину сезона в «Роме» на правах аренды. 29-летний футболист сыграл 9 матчей в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Диего Льоренте
ФК Лидс
ФК Рома
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