«Рома» ведет переговоры по трансферу Николо Дзаньоло в «Галатасарай»

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Руководство «Ромы» ведет переговоры по продаже полузащитника римлян Николо Дзаньоло в «Галатасарай», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, римский клуб не рассматривает вариант с арендой, а хочет продать итальянца. Сам игрок готов перейти в турецкую команду из-за плохих отношений с руководством «Ромы».
Ранее 23-летний полузащитник уже подавал запрос на трансфер. «Рома» получила официальное предложение от английского «Борнмута» и приняла его, но сам игрок отказался от перехода.
Действующее соглашение итальянца с римлянами рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.
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