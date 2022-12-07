«Рома» возобновила переговоры о продлении контракта с Дзаньоло

«Рома» возобновила переговоры о продлении контракта с полузащитником Николо Дзаньоло, сообщает Corriere dello Sport.

На следующей неделе руководство римского клуба проведет встречу с 23-летним футболистом и его агентом.

Действующий контракт Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за римский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.