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Италия

Сегодня, 02:38

«Рома» встала на защиту игроков клуба, обвиняемых в игре на ставках

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рома» на официальном сайте выпустила заявление по поводу обвинений в адрес игроков римского клуба Николы Залевски и Стефана Эль-Шаарави в игре на ставках.

«В ответ на недавние слухи о предполагаемой причастности некоторых игроков клуба к расследованию дела о футбольных ставок, «Рома» выражает полную поддержку Николе Залевски и Стефану Эль-Шаарави, которые стали объектом спекуляций, наносящих ущерб репутации. Клуб полностью доверяет Николе и Стефану, а они утверждают, что не имеют никакого отношения к этому делу», — говорится в пресс-релизе.

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Стефан Эль-Шаарави
Футбол
ФК Рома
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