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6 апреля, 19:45

«Рома» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча серии A

«Рома» и «Ювентус» встретятся в матче 31-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Рома» и «Ювентус» встретятся в 31-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 6 апреля. Матч на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры «Рома» — «Ювентус» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Италия. Серия А. 31-й тур.
06 апреля, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
1:1
Ювентус

«Рома» набрала 52 очка в чемпионате Италии, «Ювентус» — 55. Предыдущая встреча команд в сентябре 2024 года завершилась вничью (0:0).

Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
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