«Рома» завершит сделку по подписанию защитника Н'Дика на этой неделе

«Рома» уверена в том, что сделка по подписанию защитника «Айнтрахта» Эвана Н'Дика будет завершена на этой неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, пятилетний контракт обсуждался несколько дней назад, и клуб надеется на его подписание. Н'Дика перейдет в качестве свободного агента.

В сезоне-2022/23 Н'дика забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро. Контракт до 30 июня 2023 года.