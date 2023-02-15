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Италия

Сегодня, 21:13

Орещук: «Миранчуку надо оставаться в «Торино». Он нашел себя и свою команду»

Алина Савинова
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Футбольный агент Роман Орещук отреагировал на новость о том, что «Торино» готов выкупить российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

«Сто процентов, Алексею стоит оставаться в «Торино». Это в серии А, команда из Турина, клуб с большой истории. Он играет там здорово, нашел себя и свою команду. В «Аталанте» чуть не выдержал конкуренции, а в «Торино» конкуренции поменьше. Однозначно надо оставаться. А что сюда ехать, что в России ему делать?

Миранчук молодец, рискнул уйти в аренду и не прогадал. Если что-то не получается, нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Главное, хотеть. У нас есть футболисты, которые попадают в ванную с парным молоком, которые говорят: «Я в аренду не пойду, посижу на лавочке или останусь в команде, которая борется за выживание. У меня здесь контракт, мне здесь платят, я здесь ведущий футболист». Вот и весь наш футбол», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Сегодня, 15 февраля, итальянское издание Tuttosport сообщило, что «Торино» начал переговоры с «Аталантой» о выкупе прав на Миранчука, который находится в аренде до конца сезона. В пресс-службе клуба из Турина не подтвердили эту информацию.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-miranchuku-odnoznachno-nado-ostavatsya-v-torino-on-nashyol-svoyu-komandu-228185/
Алексей Миранчук
Роман Орещук
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