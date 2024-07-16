Романо: Миранчук близок к переходу в «Атланту Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» сделала новое предложение итальянской «Аталанте» о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным журналиста, стороны ведут переговоры о трансфере хавбека. В ближайшее время сделка может быть оформлена.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до в конца сезона-2024/25.