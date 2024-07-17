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Сегодня, 12:17

Романо: «ПСЖ» достиг прогресса в переговорах с «Наполи» по трансферу Осимхена

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«ПСЖ» продвигается в переговорах с «Наполи» по трансферу нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что сам Осимхен готов сменить клубную прописку в случае, если клубы договорятся о совершении сделки.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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