Лукаку о дебютном голе в «Наполи»: «Самое главное, что мы победили»

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку поделился эмоциями после дебютного матча за команду.

31 августа неаполитанцы на своем поле обыграли «Парму» (2:1) в 3-м туре итальянской серии А. Лукаку сравнял счет на 90+2-й минуте.

«Для меня большая честь играть за этот клуб, за этих болельщиков, а также за этих парней, которые тепло приняли меня. Мы усердно работали, и усилия, которые мы вкладывали в тренировки, окупились.

У меня вошло в привычку забивать в своем дебюте, но самое главное, что мы победили. Я счастлив, но сейчас нам нужно работать и продолжать побеждать», — приводит слова Лукаку Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Наполи» объявил о переходе Лукаку из «Челси» 29 августа. 31-летний бельгиец подписал контракт до 30 июня 2027 года.