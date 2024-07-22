Роналдо оценил перспективы Эндрика в «Реале»

Экс-футболист сборной Бразилии и «Реала» Роналдо рассказал, что думает о новичке мадридского клуба, соотечественнике Эндрике.

18-летний этим летом стал игроком «Реала», перейдя из «Палмейраса».

«Эндрик — высококлассный игрок. У него хорошее голевое чутье, хорошо укрывает мяч от соперников, силен в игре один в один. Думаю, у него есть не только качества, необходимые нападающему, но и навыки «десятки», — цитирует Роналдо. Madrid Zone.

Презентация Эндрика пройдет 27 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу», после чего футболист присоединится к «Реалу» в турне по США.