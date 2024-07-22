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Сегодня, 07:38

Роналдо оценил перспективы Эндрика в «Реале»

Виктория Кравченко
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Экс-футболист сборной Бразилии и «Реала» Роналдо рассказал, что думает о новичке мадридского клуба, соотечественнике Эндрике.

18-летний этим летом стал игроком «Реала», перейдя из «Палмейраса».

«Эндрик — высококлассный игрок. У него хорошее голевое чутье, хорошо укрывает мяч от соперников, силен в игре один в один. Думаю, у него есть не только качества, необходимые нападающему, но и навыки «десятки», — цитирует Роналдо. Madrid Zone.

Презентация Эндрика пройдет 27 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу», после чего футболист присоединится к «Реалу» в турне по США.

Соглашение 17-летнего игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 55 миллионов евро.

Роналдо
ФК Реал
Эндрик
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