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Италия

Сегодня, 17:14

Роналду назвал свой переход в «Ювентус» особенным путешествием в его жизни

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своем переходе в «Ювентус» в 2018 году.

«Я помню это очень четко, ведь это было особенное путешествие в моей жизни. Я перешел в «Юве», когда мне было 33. Эта была новая глава в моей жизни. После девяти лет в «Реале» я присоединился к чемпиону Италии «Ювентусу», — приводит слова Роналду LiveScore.

37-летний нападающий выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. Всего за итальянский клуб он провел 134 матча, забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи. Роналду дважды становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок и два раза — Суперкубок.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6S3t0xERjr0
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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