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Сегодня, 10:21

Роналду отказался предстать перед прокуратурой по делу президента «Ювентуса»

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Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался общаться с итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринской команды Андреа Аньелли. Об это сообщает журналист Танкреди Палмери в своих соцсетях.

37-летний португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и провел за итальянский клуб 134 матча, забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи.

После 11 туров Серии А «Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Лидирует «Наполи» (29 очков).

На данный момент Роналду отстранен от тренировок с основным составом «Манчестер Юнайтед», после того как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Ювентус
Андреа Аньелли
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