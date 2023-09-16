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Сегодня, 12:28

Роналду подал в суд на «Ювентус» из-за невыплаты зарплаты во время пандемии

Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду официально подал в суд на туринский клуб из-за невыплаты зарплаты во время пандемии коронавируса, сообщил Lа Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 38-летний португалец хочет вернуть 19,9 миллиона евро, оставшиеся невыплаченными в период пандемии. После запроса документов из туринской прокуратуры Роналду решил подать в суд. Футболист хочет получить деньги, которые он согласился не брать сразу во время карантина.

Речь идет о соглашении, которое «Ювентус» заключил с некоторыми футболистами в период пандемии коронавируса. Игроки согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. Всего за клуб футболист провел 134 матча, в которых забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Ювентус
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Ювентус – Лацио
 - : -
16.09 19:00
Интер – Милан
 - : -
16.09 21:45
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 - : -
17.09 13:30
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 - : -
17.09 16:00
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17.09 16:00
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 - : -
17.09 19:00
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 - : -
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