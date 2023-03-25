Роналду в 2021 году подписал тайное соглашение с «Ювентусом» о выплате клубом почти 20 миллионов евро

Руководство «Ювентуса» в 2021 году подписало с форвардом Криштиану Роналду тайное соглашение, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, клуб заключал с игроками соглашения на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги. 20 апреля 2021 года глава юридического отдела «Ювентуса» Чезаре Габазио написал в мессенджере, что Роналду готов подписать такой договор, по которому он получит 19,9 млн евро.

На данный момент продолжается расследование прокуратуры о финансовых махинациях «Ювентуса». С клуба уже были сняты 15 очков в серии А.