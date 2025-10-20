Россиянка из «Фиорентины» приедет в Москву



23-25 октября на БСА «Лужники» пройдет VIII Международная конференция проекта «Игра без травм» по теме «Синергия методик: комплексный подход в спортивной медицине, реабилитации и атлетизме».

За три дня в самой масштабной для России конференции примут участие — лично или дистанционно — сразу 48 спикеров из девяти стран: Италии, Испании, Греции, Германии, Франции, Хорватии, Колумбии, Казахстана, России.

Среди приглашенных специалистов будут тренеры по физподготовке из лучших лиг мира, спортивные врачи и реабилитологи, травматологи и физиологи, диетологи и кардиологи, сотрудничающие с топовыми спортсменами в ведущих зарубежных и российских клубах.

Одним из ключевых участников конференции станет директор отдела исследований и разработок, развития и образования известного центра Isokinetic Medical Group Франческо Делла Вилла.

В конференции также примут участие специалисты из ПБК ЦСКА, ФК «Аль-Иттихад», ФК «Спартак», ФК «Зенит», ХК «Авангард», ХК «Шанхай Дрэгонс».

Тренер-реабилитолог итальянской «Фиорентины» Мария Бурова является руководителем программного комитета проекта. Россиянка, ранее работавшая в штабе Сергея Семака в «Уфе» и в «Зените», прибудет в Москву и примет активное участие в конференции.