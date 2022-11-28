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Италия

28 ноября, 23:10

Российский полузащитник «Венеции» Черышев выбыл на пару недель из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
Денис Черышев.
Фото ФК «Венеция».
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Как ранее сообщал «СЭ», российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев получил травму подколенного сухожилия. На восстановление ему потребуется минимум две недели, сообщает пресс-служба клуба.

Россиянин вышел на замену на 60-й минуте встречи 15-го тура серии В с «Палермо» (1:0), а уже через 12 минут покинул поле из-за мышечной травмы.

«Венеция» одержала первую победу при Паоло Ваноли, но по-прежнему остается на предпоследнем месте в серии В.

На счету 31-летнего россиянина 10 матчей за «Венецию», в которых он забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу.

Денис Черышев
ФК Венеция
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Германия
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7
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F 23.11 22:00
Бельгия
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0
G 24.11 13:00
Швейцария
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Бразилия
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0
2
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1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
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1
1
B 25.11 22:00
Англия
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0
0
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Австралия
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0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
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2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
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2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
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0
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F 27.11 16:00
Бельгия
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F 27.11 19:00
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Испания
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G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
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3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
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2
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G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.24 X 6.50 П2 15.5
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
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-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.90 X 4.20 П2 1.51
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
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-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
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-
-
E 01.12 22:00
Япония
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-
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Германия
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-
-
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Корея
Португалия
П1 5.10 X 4.40 П2 1.66
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.40 X 3.90 П2 1.72
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
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