Черышев: «Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером. Потом, говорит, я стану главным»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, чем может заняться по окончании игровой карьеры.

«Играть еще хочется, но никогда не знаешь, когда будет последний сезон. Думаю, в какой-то степени футбол все равно будет присутствовать в моей жизни. Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером. А потом, говорит, я стану главным, а он — помощником. Что ж, посмотрим, почему нет», — цитирует Черышева Sport24.

Отец футболиста на данный момент работает в «Санта-Коломе». Также он тренировал «Нижний Новгород», «Мордовию», «Севилью» и другие команы.

С 2022 года 32-летний россиянин является игроком «Венеции». В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за итальянский клуб в серии В, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.