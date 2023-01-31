0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:03

Черышев: «Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером. Потом, говорит, я стану главным»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, чем может заняться по окончании игровой карьеры.

«Играть еще хочется, но никогда не знаешь, когда будет последний сезон. Думаю, в какой-то степени футбол все равно будет присутствовать в моей жизни. Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером. А потом, говорит, я стану главным, а он — помощником. Что ж, посмотрим, почему нет», — цитирует Черышева Sport24.

Отец футболиста на данный момент работает в «Санта-Коломе». Также он тренировал «Нижний Новгород», «Мордовию», «Севилью» и другие команы.

С 2022 года 32-летний россиянин является игроком «Венеции». В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за итальянский клуб в серии В, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-cheryshev-papa-khochet-chtoby-ya-pomogal-yemu-vtorym-trenerom-a-potom-govorit-ya-stanu-glavnym-a-on-pomoshchnikom

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Денис Черышев
ФК Венеция
1
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Диагноз «инфаркт» подтвердился у певца Игоря Николаева
Краснов доложил Путину о возвращении домой 9 тыс. незаконно мобилизованных россиян
В Белоруссии объяснили отказ россиянке Сапеге в помиловании
Певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гаттузо: «Мы с руководством «Валенсии» приняли решение о моем уходе спокойно и с уважением»