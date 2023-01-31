Черышев: «Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером. Потом, говорит, я стану главным»

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Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, чем может заняться по окончании игровой карьеры.
«Играть еще хочется, но никогда не знаешь, когда будет последний сезон. Думаю, в какой-то степени футбол все равно будет присутствовать в моей жизни. Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером. А потом, говорит, я стану главным, а он — помощником. Что ж, посмотрим, почему нет», — цитирует Черышева Sport24.
Отец футболиста на данный момент работает в «Санта-Коломе». Также он тренировал «Нижний Новгород», «Мордовию», «Севилью» и другие команы.
С 2022 года 32-летний россиянин является игроком «Венеции». В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за итальянский клуб в серии В, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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Основные источники исследования