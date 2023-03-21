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Италия

Сегодня, 15:05

Руководство «Милана» недовольно работой Пиоли

Виктория Кравченко
Стефано Пиоли.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает Goal.com.

По данным источника, руководство итальянского клуба недовольно результатами команды в нынешнем сезоне серии А. Если «Милан» не квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша, 57-летний специалист может быть уволен.

Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

После 27 туров чемпионата Италии миланцы занимают четвертое место в турнирной таблице.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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