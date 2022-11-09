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Италия

Сегодня, 18:31

«Милан» продлит контракт с Жиру

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Руководство «Милана» планирует продлить контракт с французским нападающим Оливье Жиру по схеме «1+1», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

В итальянском клубе довольны выступлениями 36-летнего форварда. Также у игрока отличные отношения с партнерами по команде, тренерами и руководством «Милана».

Нынешнее соглашение нападающего с «россонери» рассчитано до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне француз принял участие в 18 матчах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Оливье Жиру
ФК Милан
серия А
0
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