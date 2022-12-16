Руководство «Ромы» не согласно, чтобы Жозе Моуринью совмещал работу в клубе и сборной Португалии

Руководство «Ромы» не согласно на то, чтобы главный тренер команды Жозе Моуринью совмещал работу в клубе и сборной Португалии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом руководство сборной Португалии было не против, чтобы Моуринью продолжал работать в «Роме». Тем не менее, «джаллоросси» категорически против такого сценария.

Моуринью связан с «Ромой» контрактом, который истекает летом 2024 года.

В 1/2 финала Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1 и закончила выступление на турнире.

Федерация футбола Португалии (FPF) на официальном сайте попрощалась с Фернанду Сантушем, который покинул пост главного тренера португальской сборной.