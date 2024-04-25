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Нигматуллин: «Перейдя в «Фиорентину», Миранчук может оказаться на Кипре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Торино» или «Фиорентину».

«Какие-то новости о переходе Алексея Миранчука в другой клуб постоянно появляются. Нет смысла говорить об этом, учитывая, что у Алексея все в порядке в «Аталанте». Какой смысл ему переходить в «Торино» или «Фиорентину»? Они ничем не лучше «Аталанты» и не являются топ-клубами. Перейдя в «Фиорентину», Миранчук может оказаться на Кипре», — цитирует «РБ Спорт» Нигматуллина.

В этом сезоне Миранчук сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-miranchuk-mozhet-okazat-sya-na-kipre-esli-perejdet-v-fiorentinu/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
ФК Фиорентина
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