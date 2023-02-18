Руслан Нигматуллин: «12 миллионов за Миранчука — нормальная цена. Отрадно, что он пользуется спросом»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что «Торино» готов выкупить российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

«12 миллионов за Миранчука — нормальная цена. Получается, что он чуть подешевел. Его из «Локомотива» продали за 14,5 миллионов. В «Атланте» был неоднозначный период, Алексей не имел постоянного места в стартовом составе. Отрадно, что он пользуется спросом», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

15 февраля итальянское издание Tuttosport сообщило, что «Торино» начал переговоры с «Аталантой» о выкупе прав на Миранчука, который находится в аренде до конца сезона.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.