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Сегодня, 15:30

Пименов: «Если Миранчук хочет играть в Лиге чемпионов, ему нужно вернуться в «Аталанту»

Пименов рассказал, надо ли Алексею Миранчуку оставаться в «Торино»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов сказал, надо ли Алексею Миранчуку оставаться в «Торино» после окончания аренды.

«Сложно ответить, надо ли оставаться Миранчуку в «Торино». Если Алексей хочет играть в Лиге чемпионов, то нужно вернуться в Аталанту и попробовать выиграть конкуренцию. С другой стороны, в «Торино» он всегда будет играть в составе и получит много игрового времени. Посмотрим, что выберет Алексей», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-esli-miranchuk-hochet-igrat-v-lige-chempionov-emu-nuzhno-vernut-sya-v-atalantu/
Алексей Миранчук
Руслан Пименов
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