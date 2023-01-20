С «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А за финансовые махинации

20 января, 23:24
«Ювентус» лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии. Такое наказание туринский клуб получил за финансовые махинации, сообщает Football Italia.
Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии (FIGC) о возобновлении спортивного судебного разбирательства против «Ювентуса» за предполагаемое использование фальсифицированных документов и приговорил клуб к штрафу в 15 баллов.
Прокуратура FIGC требовала лишить туринскую команду 9 очков, а также отстранить от футбола ряд функционеров клуба.
Обоснование этих решений будет объявлено в ближайшие дни. Туринский клуб может обжаловать это решение.
Руководству «бьянконери» вменяли в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.
В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса», в том числе президент Андреа Аньелли, подали в отставку.
После вычета 15 очков в активе «Юве» станет 22 балла и команда опустится на 10-е место в серии А.
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