С «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А за финансовые махинации

«Ювентус» лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии. Такое наказание туринский клуб получил за финансовые махинации, сообщает Football Italia.

Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии (FIGC) о возобновлении спортивного судебного разбирательства против «Ювентуса» за предполагаемое использование фальсифицированных документов и приговорил клуб к штрафу в 15 баллов.

Прокуратура FIGC требовала лишить туринскую команду 9 очков, а также отстранить от футбола ряд функционеров клуба.

Обоснование этих решений будет объявлено в ближайшие дни. Туринский клуб может обжаловать это решение.

Руководству «бьянконери» вменяли в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса», в том числе президент Андреа Аньелли, подали в отставку.

После вычета 15 очков в активе «Юве» станет 22 балла и команда опустится на 10-е место в серии А.