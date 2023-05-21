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Италия

Сегодня, 13:04

С «Ювентуса» завтра могут снять 12 очков

Виталий Косик
Корреспондент
Флаг с логотипом «Ювентуса».
Фото Global Look Press
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«Ювентус» может потерять 12 очков в турнирной таблице чемпионата Италии, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, наказание может быть вынесено завтра, 22 мая.

Сообщается, что расследование, связанное с финансовыми нарушениями клуба, длится более 400 дней. Прокуратура может потребовать наказание в размере от 9 до 12 очков. На клуб также может быть наложен штраф.

Решение о санкциях будет принято на завтрашнем судебном заседании.

«Ювентус» располагается на второй строчке турнирной таблицы серии А, набрав 69 очков в 35 играх.

Футбол
ФК Ювентус
серия А
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