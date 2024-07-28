Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:16

Саба Сазонов готовится к сезону под руководством Паоло Ваноли

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

Грузинский футболист Саба Сазонов готовится к новому сезону в составе «Торино», вопреки предположениям итальянских СМИ о его уходе в аренду.

22-летний экс-защитник «Динамо» вышел накануне на замену в товарищеском матче против клуба серии В «Кремонезе», в котором новая команда Паоло Ваноли уступила со счетом 1:2.

«Торино» завершил свой первый летний сбор. В рамках второго гранатовые проведут два спарринга во Франции — против «Лиона» и «Метца». Матчи состоятся 31 июля и 3 августа соотвественно.

11 августа «Торино» сыграет в Кубке Италии против клуба серии В «Козенцы», а 17-го числа откроет сезон серии А-2024/25 выездной встречей с «Миланом».

ФК Торино
Паоло Ваноли
Саба Сазонов
2
0
Читайте также
Польского комментатора отстранили за критику церемонии открытия Олимпиады
Французская серфингистка Дефей до крови рассекла голову на Олимпиаде
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Франко Каузио поделился мнением о будущем «Наполи» с Конте