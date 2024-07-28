Саба Сазонов готовится к сезону под руководством Паоло Ваноли

Грузинский футболист Саба Сазонов готовится к новому сезону в составе «Торино», вопреки предположениям итальянских СМИ о его уходе в аренду.

22-летний экс-защитник «Динамо» вышел накануне на замену в товарищеском матче против клуба серии В «Кремонезе», в котором новая команда Паоло Ваноли уступила со счетом 1:2.

«Торино» завершил свой первый летний сбор. В рамках второго гранатовые проведут два спарринга во Франции — против «Лиона» и «Метца». Матчи состоятся 31 июля и 3 августа соотвественно.

11 августа «Торино» сыграет в Кубке Италии против клуба серии В «Козенцы», а 17-го числа откроет сезон серии А-2024/25 выездной встречей с «Миланом».