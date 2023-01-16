Сакки: «Время Спаллетти настало»

Известный итальянский тренер Арриго Сакки восхитился игрой «Наполи» в матче серии А против «Ювентуса» (5:1) под руководством Лучано Спаллетти.

«Теперь я буду болеть за Спаллетти. Когда они забили второй гол, я закричал так, что моя жена спросила «что происходит, Арриго»? Пришло время Спаллетти, он дарит идеи, с ним «Наполи» стал успешным, креативным. Сегодня он — наш феномен. Он показывает, что красивый футбол — тоже ценность, и это не сон, а действительность», — цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

63-летний итальянец возглавил «Наполи» в июле 2021 года. Его контракт истекает в июне 2023 года.

В нынешнем сезоне «Наполи» занимает первую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 47 очков в 18 матчах.