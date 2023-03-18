Сакки раскритиковал стиль игры «Интера»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки недоволен игрой «Интера» в Лиге чемпионов. В четвертьфинале команда сыграет с «Бенфикой».

«У «Интера» отличные игроки, но команда почему-то очень легко отдает инициативу соперникам. Это было заметно в матче против «Порту». В Лиге чемпионов такой стиль чреват большими проблемами. В Европе надо играть на высоких скоростях и стараться владеть мячом, а не отдавать его техничному сопернику», — цитирует Сакки fcinter1908.it.

11 апреля «Интер» проведет первый матч против «Бенфики». Начало — в 22.00 мск.