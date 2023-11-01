Сакки считает, что «Милан» является претендентом на чемпионство

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки заявил, что клуб остается претендентом на чемпионский титул, несмотря на поражения от «Интера» и «Ювентуса».

«Милан», который выступил в Неаполе, также в полной мере претендует на борьбу. Все три команд близки в турнирной таблице. Я снова увидел должную реакцию со стороны «Милана», и это означает, что даже поражения от конкурентов не сбивают «Милан» с пути», — цитирует слова Сакки fcinter1908.it.

После 10 туров серии А «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.