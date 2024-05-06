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Италия

Сегодня, 18:13

«Салернитана» — «Аталанта»: Миранчук сыграет с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Салернитаной» и «Аталантой» в 35-м туре итальянской серии А.

Игра пройдет в Салерно. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук попал в стартовый состав своей команды.

«Салернитана»: Фьорилло, Пирола, Фасио, Пасалидис, Брадарич, Самбья, Кулибали, Башич, Виньято, Чауна, Иквуэмеси.

«Аталанта»: Карнесекки, Дзаппакоста, Де Рон, Скальвини, Хин, Хатебур, Эдерсон, Пашалич, Лукман, Миранчук, Скамакка.

Италия. Серия А. 35-й тур
06 мая, 19:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Аталанта

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Салернитана
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