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Италия

Сегодня, 19:02

Дубль Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Салернитану»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Салернитана» — «Лацио» — 0:2.
Фото Global Look Press
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«Лацио» на выезде победил «Салернитану» со счетом 2:0 в матче 23-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Второй гол он забил с пенальти.

На 89-й минуте игрок «Салернитаны» Дилан Бронн получил красную карточку. Затем полузащитник «Лацио» Луис Альберто не реализовал 11-метровый удар. Он пробил в левый угол ворот, но голкипер Луиджи Сепе отбил мяч.

«Лацио» набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. У «Салернитаны» 21 очко и 16-я строчка.

Италия. Серия А. 23-й тур
19 февр, 17:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:2
Лацио

В другом матче «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Эмполи» — 1:1.

«Фиорентина» занимает 14-е место в серии А (25 очков), «Эмполи» — 12-й (28).

Италия. Серия А. 23-й тур
19 февр, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:1
Эмполи
Источник: Таблица серии А
Чиро Иммобиле
ФК Лацио
ФК Салернитана
ФК Фиорентина
ФК Эмполи
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