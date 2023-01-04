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Италия

Сегодня, 16:30

«Милан» обыграл «Салернитану» благодаря голам Леау и Тонали

Руслан Минаев
«Салернитана» — «Милан» — 1:2.
Фото Reuters
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«Милан» на выезде обыграл «Салернитану» в матче 16-го тура серии А — 2:1.

В составе «россонери» забивали Рафаэл Леау и Сандро Тонали. У хозяев Федерико Бонаццоли.

Команда Стефано Пиоли набрала 36 очков и идет на втором месте. «Салернитана» с 17 очками опустилась на 13-ю строчку.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 14:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
1:2
Милан

В другом матче «Сампдория» на выезде обыграла «Сассуоло» — 2:1. У гостей забивали Маноло Габбиадини и Томмазо Оджелло. У хозяев с пенальти отличился Доменико Берарди.

«Сампдория» с 9 очками занимает 18-е место, «Сассуоло» с 16 очками — на 15-й строчке.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 14:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:2
Сампдория
ФК Милан
ФК Салернитана
ФК Сампдория
ФК Сассуоло
0
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