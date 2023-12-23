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Италия

Сегодня, 00:44

«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной»

Евгений Козинов
Корреспондент
22 декабря. Салернитана — Милан — 2:2.
Фото Reuters
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«Салернитана» и «Милан» не выявили победителя в матче 17-го тура чемпионата Италии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Аречи» в Салерно.

На 17-й минуте Фикайо Томори вывел гостей вперед. Перед перерывом хозяевам удалось отыграться благодаря голу Федерико Фасио. В начале второй половины Антонио Кандрева забил гол и вывел хозяев вперед. Гости смогли отыграться только в самой концовке — отличиля Лука Йович.

На 5-й добавленной минуте резервный вратарь «Салернитаны» Винченцо Фьорилло получил красную карточку за толчок Алессандро Флоренци, который подбежал к резервному арбитру из-за игры рукой соперника в своей штрафной площади.

«Милан» набрал 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» идет на последней строчке — 9 очков.

Италия. Серия А. 17-й тур
22 дек, 22:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
2:2
Милан

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/
Футбол
ФК Милан
ФК Салернитана
0
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