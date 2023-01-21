«Наполи» без Хвичи обыграл «Салернитану»

Сегодня, 21:57
«Наполи» в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл «Салернитану» со счетом 2:0.
Отличились Джованни Ди Лоренцо и Виктор Осимхен. Полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия пропускал встречу из-за болезни.
После этого матча «Наполи» с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Салернитана» с 18 очками — на 16-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования