«Торино» разгромил «Салернитану» благодаря дублю Радоньича

«Торино» на выезде разгромил «Салернитану» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 3:0.

В составе гостей дублем отметился Неманья Радоньич, еще один гол забил Алессандро Буонджорно.

Защитник «быков» Саба Сазонов, перешедший в летнее межсезонье из «Динамо», весь матч провел на скамейке запасных.

«Торино» набрал 7 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Салернитана» с 2 очками на предпоследнем 19-м месте.