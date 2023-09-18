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Сегодня, 21:32

«Торино» разгромил «Салернитану» благодаря дублю Радоньича

Руслан Минаев
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«Торино» на выезде разгромил «Салернитану» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 3:0.

В составе гостей дублем отметился Неманья Радоньич, еще один гол забил Алессандро Буонджорно.

Защитник «быков» Саба Сазонов, перешедший в летнее межсезонье из «Динамо», весь матч провел на скамейке запасных.

«Торино» набрал 7 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Салернитана» с 2 очками на предпоследнем 19-м месте.

Италия. Серия А. 4-й тур
18 сент, 19:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:3
Торино

ФК Салернитана
ФК Торино
Серия А
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Ювентус – Лацио
 3 : 1
16.09 19:00
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16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 2 : 2
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 0 : 0
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 4 : 2
17.09 16:00
Монца – Лечче
 1 : 1
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 3 : 2
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 7 : 0
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 0 : 3
18.09 21:45
Верона – Болонья
 - : -
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