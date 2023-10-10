«Салернитана» ведет переговоры с Филиппо Индзаги о назначении на пост главного тренера

Представители «Салернитаны» провели в начале дня удачные переговоры с Филиппо Индзаги о его возможном назначении на пост нового главного тренера, сообщает Football Italia.

По данным источника, переговоры состоялись после того, как стало известно, что клуб готов расстаться с нынешним тренером Паулу Соузой. Предполагается, что тренер может быть уволен во время международного перерыва.

В случае его ухода Индзаги, который до лета 2023 года возглавлял «Реджину», является явным фаворитом на освободившееся место.

Соуза является одним из трех тренеров в серии А, не одержавших пока ни одной победы в сезоне-2023/24.