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Италия

Сегодня, 01:50

Салуквадзе: «У Хвичи не только талант, но и работоспособность»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный чемпион России Лаша Салуквадзе прокомментировал признание полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим игроком чемпионата Италии.

«Мы ждали этого, он играл очень хорошо. У него был великолепный первый сезон, и его команда стала чемпионом. Мы вместе играли в «Динамо», он только начал играть в основном составе. Сразу было видно, что он талантливый футболист. Потом был «Локомотив» с Семиным. У него большой талант, который быстро раскрылся, потому что после России он стал выступать в Италии, а это непросто.

Такие примеры очень важны для молодежи. У Хвичи не только талант, но и работоспособность. Он очень любит работать, много работал дополнительно. Если ты не работаешь, одного таланта не хватит. В Грузии очень много талантливых ребят, но не хватает профессионализма. Для нас это очень важно, многие молодые ребята смотрят на его пример – и хотят стать футболистами. Мы надеемся, что будет еще много таких же талантливых ребят, как Хвича», – цитирует Metaratings.ru Салуквадзе.

 
Хвича Кварацхелия. Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в серии А
Источник: https://metaratings.ru/news/salukvadze-mnogie-molodye-rebyata-v-gruzii-smotryat-na-primer-kvarackhelii-i-khotyat-stat-futbolistami-255873/
Лаша Салуквадзе
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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