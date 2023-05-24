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Италия

Сегодня, 10:28

Ханданович: «Мы играем за «Интер», чтобы завоевывать трофеи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Интера» Самир Ханданович высказался о своем будущем в команде.

38-летний голкипер высутпает за итальянский клуб с 2012 года. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона.

«Я не могу подвести итоги сезона для «Интера», потому что он еще не окончен. Оставшиеся матчи будут решающими. Мое будущее? Я еще ничего не знаю, я жду матча, как и все. Мы находимся в «Интере», чтобы поднимать трофеи над головой. В последние годы мы вернули команду в борьбу за то, чего она заслуживает», — приводит слова Хандановича Football Italia.

«Интер» сыграет в финале Кубка Италии против «Фиорентины» и в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Самир Ханданович
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
0
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