«Наполи» на выезде победил «Сампдорию»

«Наполи» на выезде победил «Сампдорию» в матче 17-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Уже в самом начале матча неаполитанцы получили право на пенальти, но Маттео Политано не смог переиграть враратя.

И все же «Наполи» открыл счет в первом тайме: автором гола стал Виктор Осимхен.

В конце первой половины удаление за фол последней надежды заработал игрок «Сампдории» Томас Ринкон.

Во втором тайме «Наполи» снова получил право на пенальти. На этот раз удар взялся исполнять Эльиф Эльмас, который был точен.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте встречи.

«Наполи» набрал 44 очка и сохраняет первое место в турнирной таблице. «Сампдория» идет в зоне вылета серии А: 9 очков и 18-е место.