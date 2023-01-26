Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:45

«Сампдория» не заинтересована в трансфере Николсона

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Спартака» Шамара Николсону.

«Нет, мы не интересуемся Николсоном», — сказал Фаджиано «СЭ».

Ранее издание Tutto Salernitano сообщило об интересе «Салернитаны», «Кремонезе» и «Сампдории» к ямайскому нападающему «Спартака».

Николсон перешел в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». В сезоне-2022/23 25-летний ямаец забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за красно-белых во всех турнирах.

ФК Сампдория
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дибала и Бернардески дали показания по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»