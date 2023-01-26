«Сампдория» не заинтересована в трансфере Николсона

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Спартака» Шамара Николсону.

«Нет, мы не интересуемся Николсоном», — сказал Фаджиано «СЭ».

Ранее издание Tutto Salernitano сообщило об интересе «Салернитаны», «Кремонезе» и «Сампдории» к ямайскому нападающему «Спартака».

Николсон перешел в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». В сезоне-2022/23 25-летний ямаец забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за красно-белых во всех турнирах.