«Сампдория» объявила о назначении Пирло на пост главного тренера

Андреа Пирло стал главным тренером «Сампдории», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Также клуб назначил Николу Легротталье на должность руководителя отдела спортивных проектов, а Лоренцо Джани — на должность руководителя отдела скаутинга. Конференция Пирло для СМИ состоится в среду, 28 июня.

Последний клуб, в котором работал 44-летний специалист, был «Фатих Карагюмрюк». Итальянец возглавлял команду с июня 2022 года по май 2023-го.

По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Сампдория» заняла 20-е место и вылетела в серию B.