«Сампдория» погасила долги перед игроками и персоналом за 2022 год

Сегодня, 09:38
«Сампдория» ликвидировала финансовые задолженности перед игроками, рассчитавшись с ними за октябрь и ноябрь прошлого года, сообщает Calciomercato.
Жалование получили все — не только игроки, но также технический персонал клуба.
При этом сообщается, что некоторые игроки пошли на уступки клубу — в частности, отказались от бонусов.
Теперь бухгалтерии «Сампдории» надо готовиться к 16 мая — в этот день надо будет снова платить зарплаты за первый квартал 2023 года (январь, февраль, март), для этого потребуются примерно 11 миллионов евро.
«Сампдория» идет в зоне вылета серии А, набрав в 19 матчах только 11 очков.