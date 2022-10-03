«Сампдория» согласовала условия контракта со Станковичем

Деян Станкович в ближайшее время должен быть назначен на пост главного тренера «Сампдории», сообщает журналист Николо Скира.

Итальянский клуб согласовал условия контракта с 44-летним сербским специалистом.

Станкович подпишет контракт до конца сезона с опцией продления еще на год. Также ему полагается внушительный финансовый бонус, если команда сохранит прописку в серии А.

В воскресенье, 2 октября, Марко Джампаоло был отправлен в отставку с поста главного тренера. «Сампдория» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.